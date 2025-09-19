PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mobiltelefon gestohlen
Am Mittwoch wurde einem 20-Jährigen das Mobiltelefon gestohlen.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr befand sich der 20-Jährige in der Friedrich-Ebert-Straße am Zentralen Omnibusbahnhof. Wie der junge Mann der Polizei berichtet, näherten sich von hinten drei Personen und schlugen ihn zu Boden. Hierbei sollen die drei Männer mit mehreren Fuß- und Faustschlägen auf ihn eingeschlagen haben. Währenddessen habe einer der Männer das Handy aus dessen Hosentasche gestohlen. Beim Mobiltelefon handelt es sich um ein schwarzes Handy von Motorola. Die bislang Unbekannten flüchteten. Der junge Mann wurde durch die Schläge leicht verletzt. Ein Rettungsdienst zur Behandlung war nicht notwendig. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, werden gebeten sich unter der 0731/188-0 zu melden.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

