POL-UL: (BC) Laupheim - Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Verletzt wurde ein Senior bei einem Unfall am Donnerstag in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr fuhr ein 61-Jähriger rückwärts aus einem Parkplatz in der Rabenstraße Straße. Hinter dem Pkw lief ein 84-Jähriger an seinem Rollator. Der Autofahrer hatte den Fußgänger wohl nicht gesehen und fuhr ihn an. Der Mann stürzte und verletzte sich am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes wurde nicht verletzt und an seinem Auto entstand auch kein Schaden. Auf den Autofahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

++++1820292

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

