POL-UL: (GP) Geislingen - E-Scooter nicht versichert

Telefonierend stoppte die Polizei einen 16-Jährigen am Donnerstag in Geislingen.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife sah den 16-Jährigen gegen 18.30 Uhr in der Schulstraße auf seinem E-Scooter. Während der Fahrt benutzte er sein Mobiltelefon. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sein E-Scooter nicht über den nötigen Versicherungsschutz verfügte. Am Fahrzeug war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2022 angebracht. Sein Gefährt musste er nach Hause schieben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Anzeige wegen der Benutzung des Mobiltelefons.

