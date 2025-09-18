Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Tierabwehrspray gesprüht

Am Donnerstag erlitten mehrere Auszubildende in einer Bildungsstätte in der Ulmer Weststadt leichte Verletzungen durch Reizgas.

Ulm (ots)

Kurz vor Mittag versprühte ein zunächst Unbekannter wohl einen reizgasähnlichen Stoff in einem Klassenzimmer einer Schule im Egginger Weg. In dem Unterrichtsraum hielten sich mehrere Auszubildende einer Klasse des Frisörhandwerks auf, die das Reizgas eingeatmet hatten. Die Personen hatten Symptome wie Reizungen der Augen und leichte Atembeschwerden. Eingetroffene Rettungskräfte, darunter auch ein Notarzt, untersuchten die sechs Leichtverletzten im Alter von 18 bis 30 Jahren. Auch die Lehrerin verspürte leichte Reizungen in den Atemwegen. Die Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und konnten danach nach Hause. Nachdem das Gebäude durch die Feuerwehr im betroffenen Bereich gelüftet wurde, hatte sich das Gas verflüchtigt. Um 13.30 Uhr konnte der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass wohl ein 22-Jähriger einer Mitschülerin das Tierabwehrspray abgenommen und sich selbst in die Hand gesprüht hatte. Warum er das tat, ist noch unklar. Der junge Mann kam auf ein Polizeirevier. Das konnte er nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

