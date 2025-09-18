Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Müllsünder ermittelt

In den vergangenen Tagen entsorgte ein Mann seinen Unrat in Warthausen neben den Glascontainern.

Ulm (ots)

Bauhofmitarbeiter fanden den Müll am Dienstag in der Jahnstraße. Ein zunächst Unbekannter hatte dort in den Tagen zuvor mehrere Tüten mit Hausmüll neben den Glascontainern beim Sportplatz entsorgt. In dem Müll befanden sich Unterlagen, die auf die Spur eines 39-Jährigen aus dem Landkreis Biberach führten. Der räumte auch gegenüber den Ermittlern ein, dafür verantwortlich zu sein. Der Hausmüll wurde von der Gemeinde entsorgt. Neben einer Anzeige wegen unerlaubter Müllentsorgung wird der Mann wohl auch die Kosten der Abfallbeseitigung tragen müssen.

Hinweis:

Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetzte, die die Abfallentsorgung im Sinne aller Lebewesen regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.

