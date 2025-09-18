Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Renitenter Ladendieb

Am Mittwoch nahm die Polizei einen Verdächtigen nach einem Diebstahl in Eislingen fest.

Ulm (ots)

Um 10 Uhr hielt sich der 43-Jährige in einem Laden in der Hauptstraße auf. Dort packte der Mann mehrere Flacons Parfum aus und steckte sie in seine Hosentasche. Als er den Laden verlassen wollte, sprach ihn eine Mitarbeiterin an. Der Verdächtigte stieß die Frau zur Seite und versuchte zu flüchten. Dies misslang und er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Den 43-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

