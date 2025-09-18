Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen/A8 - Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Unachtsam wechselte am Mittwoch auf der A8 bei Nellingen ein 57-Jähriger den Fahrstreifen.

Kurz vor 17 Uhr fuhr der 57-Jährige mit seinem Gespann auf der A8 in Richtung Stuttgart. Unerwartet wechselte er vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dort fuhr eine 36-Jährige mit ihrem VW Passat. Sie konnte nicht mehr reagieren und fuhr dem Anhänger in das Heck. Danach geriet sie auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort mit einem Skoda. Durch den Aufprall geriet der Anhänger ins Schleudern und riss an der Anhängekupplung ab. Der Anhänger samt geladenem Boot prallte links gegen die Betonmauer. Das Motorboot rutschte vom Hänger. Zuletzt kollidierte noch ein 26-Jähriger Hyundai Fahrer mit dem Motorboot. Bei dem Unfall erlitt die 36-Jährige leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 65.000 Euro. Für die Bergung der beschädigten Fahrzeuge musste die Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.

