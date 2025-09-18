Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Verdächtiges Ansprechen

Auf das Ansprechen eines Fremden in Herbrechtingen-Bolheim reagierte am Mittwoch ein Junge richtig.

Gegen 13 Uhr befand sich der Jugendliche auf dem Weg vom Bahnhof nach Hause. Im Bereich der Herbrechtinger Straße soll er von einem Unbekannten angesprochen worden sein. Der Mann soll den 15-Jährigen bei geöffneter Fahrzeugtür gefragt haben, ob er in seinem Dacia mitfahren wolle. Da der Junge zunächst nicht darauf reagiert hatte, fuhr der ältere Mann weiter. Das Fahrzeug drehte um und hielt abermals an. Der Unbekannte bot dem 15-Jährigen nochmals an, einzusteigen. Der Junge handelte richtig und ging weiter. Der Autofahrer schloss die Tür und raste davon. Erst später, als er zuhause angekommen war, erzählte der Jugendliche seiner Mutter von dem Vorfall. Die Frau erstattete Anzeige. Die Polizei Giengen (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen und den Mann anhand des Kennzeichens am Dacia feststellen können. Warum die Ansprache durch den Senior erfolgte, muss die Polizei noch ermitteln.

Hinweis der Polizei:

Natürlich ist es nachvollziehbar, dass Eltern und Erziehungsberechtigte beunruhigt sind, wenn Kinder erzählen, dass sie von Fremden aus Fahrzeugen heraus angesprochen wurden. Sie sollten, wenn Ihr Kind berichtet, von Fremden angesprochen worden zu sein, Folgendes beachten:

- Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. - Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Notruf 110 erreichen Sie die Polizei rund um die Uhr. - Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. - Eltern können Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. - Realitätsnahe Rollenspiele sollten aber auf jeden Fall vermieden werden, um Kinder nicht unnötig zu ängstigen.

