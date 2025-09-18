PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Einbruch in Firma
Zwei Männer drangen am Mittwoch in eine Erbacher Firma ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 2 Uhr und 2.50 Uhr. Zwei maskierte Männer brachen ein Fenster an einem Firmengebäude in der Straße Oberer Luß auf. Dadurch gelangten sie ins Innere. Dort durchwühlten sie die Büros. Sie fanden offensichtlich Bargeld und nahmen es mit. Eine Überwachungskamera filmte die Tat. Zurück blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro.

++++++++ 1810043 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

