Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Mit dem Krad gestürzt

Am Mittwoch stürzte ein 57-jähriger Motorradfahrer in Ebersbach.

Ulm (ots)

Um 16.30 Uhr war der Motorradfahrer und sein 14-jähriger Sozius in der Hauptstraße unterwegs. Dort fuhr er in den Kreisverkehr bei der Fabrikstraße ein. Nach dem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über das Krad und stürzte samt Sozius. Der Rettungsdienst brachte die beiden Personen vorsorglich in eine umliegende Klinik. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten des Polizeirevier Uhingen deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahrnehmen. Da der Mann den Alkoholtest verweigerte, musste er im Krankenhaus Blut abgeben. Dies nahm ihm ein Arzt ab. Das Blut wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille er intus hatte. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

++++1812945 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell