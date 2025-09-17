Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unfall im Kreuzungsbereich

Beide Beteiligten wollen am Dienstag grün gehabt haben.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr. Ein 73-Jähriger mit seinem VW-Transporter und ein 62-jähriger Opel Fahrer fuhren zeitgleich in den Kreuzungsbereich Überkinger Straße/B466 - Neuwiesen ein. Dort wird die Fahrt durch eine Ampelanlage geregelt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Unfallparteien an, grün gehabt zu haben. Unabhängige Zeugen sind keine vorhanden. Wer letztendlich für den Unfall verantwortlich war, ließ sich nicht feststellen. Der Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

