Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Wied (ots)

Bereits in dem Zeitraum vom 02.09.2025, 00:00 Uhr - 03.09.2025, 10:00 Uhr, kam es auf der L252 zwischen Ortsteilen Wölsreeg und Unterelsaff zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Schutzplanke auf einer Strecke von ca. zwölf Metern beschädigt wurde. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein rotes Fahrzeug handeln.

Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell