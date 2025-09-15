PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Wied (ots)

Bereits in dem Zeitraum vom 02.09.2025, 00:00 Uhr - 03.09.2025, 10:00 Uhr, kam es auf der L252 zwischen Ortsteilen Wölsreeg und Unterelsaff zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Schutzplanke auf einer Strecke von ca. zwölf Metern beschädigt wurde. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein rotes Fahrzeug handeln.

Zeugen, die eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634-9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 12:27

    POL-PDNR: Unfallgeschädigter gesucht

    Erpel, Parkplatz (ots) - Heute, 15.09.2025, beschädigte der Fahrzeugführer eines PKW einen neben ihm geparkten PKW auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Erpel. Der Unfall wurde erst mit großem zeitlichen Verzug bei der Polizei angezeigt, sodass der beschädigte PKW bislang unbekannt ist. Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zum beschädigten PKW nimmt die Polizei Linz entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:57

    POL-PDNR: Sprengung von Zigarettenautomat

    Betzdorf (ots) - In der Nacht von Sonntag, 14.09.2025, auf Montag, 15.09.2025, gegen 00:45 Uhr, wurde in der Hauptstraße 73 in Birken-Honigsessen ein Zigarettenautomat gesprengt. Der Zigarettenautomat wurde durch die Sprengung auseinandergerissen. Trümmerteile und Zigarettenschachteln verteilten sich im Umkreis von ca. 10 m um den Aufstellort. Eine Anwohnerin konnte zwei mit schwarzen Kapuzenpullis gekleidete Personen ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:36

    POL-PDNR: Geparkter PKW in Elgert beschädigt

    Dierdorf (ots) - In dem Zeitraum vom 13.09.2025, 22:00 Uhr - 14.09.2025, 02:15 Uhr, kam es vermutlich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Der Mitteiler parkte seinen PKW in o.g. Zeitraum in der Pappelstraße in Dierdorf OT Elgert. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung an der rechen Fahrzeugseite sowie des rechten Außenspiegels fest. Ausweislich des Schadensbildes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren