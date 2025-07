LPI-SLF: Motorrollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - keine Fahrerlaubnis, alkoholisiert und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Pößneck (ots) - Am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, entwendeten zwei Beschuldigte im Alter von 25 und 35 Jahren in Pößneck ein- in der Saalfelder Straße-abgestelltes Moped. Dabei wurden sie durch Zeugen beobachtet und konnten kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden. Das Moped konnte an den rechtmäßigen Eigentümer wieder übergeben werden. Gegen die beiden Männer wurde ein ...

