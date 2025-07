LPI-SLF: Pkw rollt in die Talsperre Bleiloch

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Dienstag, gegen 17.00 Uhr, kam die 33-jährige Fahrerin eines PKW in Neuhaus am Rennweg / Oberland in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einem abgeparkten PKW. Die 33-Jährige zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

