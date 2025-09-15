Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sprengung von Zigarettenautomat

Betzdorf (ots)

In der Nacht von Sonntag, 14.09.2025, auf Montag, 15.09.2025, gegen 00:45 Uhr, wurde in der Hauptstraße 73 in Birken-Honigsessen ein Zigarettenautomat gesprengt. Der Zigarettenautomat wurde durch die Sprengung auseinandergerissen. Trümmerteile und Zigarettenschachteln verteilten sich im Umkreis von ca. 10 m um den Aufstellort. Eine Anwohnerin konnte zwei mit schwarzen Kapuzenpullis gekleidete Personen erkennen, die unmittelbar nach dem Knall Zigarettenschachteln von der Straße rafften und in Richtung der Straße -Im Tiergarten- davonliefen.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell