PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sprengung von Zigarettenautomat

Betzdorf (ots)

In der Nacht von Sonntag, 14.09.2025, auf Montag, 15.09.2025, gegen 00:45 Uhr, wurde in der Hauptstraße 73 in Birken-Honigsessen ein Zigarettenautomat gesprengt. Der Zigarettenautomat wurde durch die Sprengung auseinandergerissen. Trümmerteile und Zigarettenschachteln verteilten sich im Umkreis von ca. 10 m um den Aufstellort. Eine Anwohnerin konnte zwei mit schwarzen Kapuzenpullis gekleidete Personen erkennen, die unmittelbar nach dem Knall Zigarettenschachteln von der Straße rafften und in Richtung der Straße -Im Tiergarten- davonliefen.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Kriminalinspektion Betzdorf
Ümit Evrem, KHK

Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Tel.: 02741/926-200
Fax: 06131/4868-7451
Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 09:36

    POL-PDNR: Geparkter PKW in Elgert beschädigt

    Dierdorf (ots) - In dem Zeitraum vom 13.09.2025, 22:00 Uhr - 14.09.2025, 02:15 Uhr, kam es vermutlich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Der Mitteiler parkte seinen PKW in o.g. Zeitraum in der Pappelstraße in Dierdorf OT Elgert. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung an der rechen Fahrzeugseite sowie des rechten Außenspiegels fest. Ausweislich des Schadensbildes ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:35

    POL-PDNR: Geparkter PKW in Asbach beschädigt

    Asbach (ots) - Am 13.09.2025 kam es in der Zeit von 16:00 - 16:09 Uhr zu einer Beschädigung an einem geparkten PKW in der Hospitalstraße in Asbach. Das beschädigte Fahrzeug war zur Tatzeit in Höhe des Anwesens Hausnummer 5 abgestellt. Ausweislich des Schadensbildes wird derzeit davon ausgegangen, dass ein vorbeifahrendendes Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten PKW touchiert hat. Zeugen, die eine verdächtige ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:12

    POL-PDNR: Berauscht mit dem Pedelec zum Tatort gefahren

    Kirchen (Sieg) (ots) - Am Abend des 13.09.2025 wurde hiesiger Dienststelle eine männliche Person gemeldet, welche sich unberechtigten Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schulstraße verschafft haben soll. Als die Mitteilerin die Person in ihrem Haus feststellte, sei die Person geflüchtet. Der 45-jährige Tatverdächtigte konnte durch eine Streife der PI Betzdorf noch im Stadtgebiet angetroffen werden. Dabei wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren