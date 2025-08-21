Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei U-Haftbefehle

Bielefeld (ots)

Zwei Haftbefehle hat die Bundespolizei am Mittwoch (20. August) am Hauptbahnhof Bielefeld vollstreckt.

Zur Mittagszeit nutzte ein 62-jähriger Deutscher den ICE aus Dresden in Richtung Bielefeld. Weil er bei der Kontrolle keinen Fahrschein vorweisen konnte, forderte das Zugpersonal die Bundespolizei an. Dabei stellte sich heraus, dass das Amtsgericht Gera mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Brandstiftung nach dem Mann suchte. Er wurde verhaftet und nach der Vorführung beim Amtsgericht Bielefeld am Abend in die Justizvollzugsanstalt in Brackwede eingeliefert. Vier Staatsanwaltschaften suchten wegen verschiedener Straftaten nach dem Aufenthaltsort des Verhafteten.

Am Abend haben Bundespolizisten eine 17-Jährige verhaftet. In einer Personenkontrolle wurde festgestellt, dass das Landgericht Bielefeld die junge Frau mit einem Haftbefehl suchte. Die Bielefelderin hatte sich einer Verhandlung wegen verschiedener Gewalt-, Drogen- und Raubdelikte nicht gestellt, weshalb Untersuchungshaftbefehl erlassen wurde. Sie wird am Donnerstag dem Landgericht Bielefeld vorgeführt.

