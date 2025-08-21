Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt bewaffnete Deutsche mit mitgeführtem Waffenarsenal fest und findet Drogen im Gepäck

Aachen (ots)

Am späten Morgen des 20.08.25 kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Aachen eine 43-jährige Deutsche, die sich ausweislos am Haupteingang des Hauptbahnhofs aufhielt. Was die Frau im Gepäck hatte, ließ selbst die erfahrenen Beamten staunen.

Eine Überprüfung ihrer angegebenen Personalien führte zu Fahndungen der Staatsanwaltschaft Aachen zur Strafvollstreckung: Zum einen 900,00 Euro Geldstrafe oder 30 Tage Haft wegen Diebstahls und zum anderen 300,00 Euro Geldstrafe oder 30 Tage Haft wegen Betruges.

Die Frau wurde festgenommen und der Dienststelle der Bundespolizei zugeführt, wo sie und ihr mitgeführtes Gepäck durchsucht wurden.

Was die Dame in ihrer Tasche mitführte ähnelte einer Pralinenschachtel: diverse Überraschungen! Neben zwei sogenannten Neck-Knifes, einem Faustmesser, einem Butterflymesser, einem Schlagring und einem Monkey-Fist (Totschläger) fanden die Beamten Teleskopschlagstöcke und Einhandmesser. Neben all den Waffen gingen die -9- Taschenmesser fast unter.

Außerdem führe die Frau Betäubungsmittel mit sich. Mehrere Tabletten, welche dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen, Ecstasy, Amphetamin, Tilidin u.v.m.

Insgesamt stellten die Beamten -27- Waffen und Betäubungsmittel sicher.

Da die Deutsche die zu entrichtenden Geldstrafen nicht zahlen konnte, wurde ihr Freund vorstellig, um diese zu begleichen.

Im Anschluss wurde sie auf freiem Fuß belassen, aber darf sich weiterer Ermittlungen bezüglich der neu begangenen Straftaten sicher sein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell