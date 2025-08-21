Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Entgleisung eines Zuges in Hagen-Vorhalle: Bundespolizei ermittelt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, dem 20. August, erhielt die Bundespolizei Hagen die Mitteilung über einen entgleisten Zug im Bereich der Ortslage Hagen-Vorhalle. Vor Ort konnte ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr zunächst nicht ausgeschlossen werden. Gegen 22:10 Uhr meldete die Leitstelle der Feuerwehr Hagen einen Unfall auf einer Baustelle. Nach einer sofort veranlassten Gleissperrung eilten mehrere Einsatzkräfte zum Ereignisort. Dort trafen die Beamten auf zwei verletzte Mitarbeiter einer Baufirma und leisteten Erste Hilfe. In diesem Bereich hatte ein Bauzug eine Weiche befahren, wobei der von der Lokomotive vor sich hergeschobene Wagon entgleiste. Dadurch stürzten zwei Mitarbeiter (31 und 35 Jahre alt), die sich auf dem Waggon aufhielten. Glücklicherweise fielen die beiden Männer nicht vom Zug, sondern stürzten auf der Ladefläche des Bauzugs, mit dem in diesem Abschnitt Bauarbeiten durchgeführt werden sollten. Da die Polizisten und der Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort zunächst keine Ursache für die Entgleisung feststellten, konnte ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorerst nicht ausgeschlossen werden. Einer der beiden Mitarbeiter musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der zweite benötigte keine weitere ärztliche Versorgung. Nach der Unfallaufnahme hob ein Kran den verunfallten Waggon wieder auf das Gleis. Die Ermittlungen dauern an.

