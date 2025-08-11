PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIROK: Schwerer Verkehrsunfall - Biker tödlich verletzt - Autofahrer leicht verletzt

POL-PIROK: Schwerer Verkehrsunfall - Biker tödlich verletzt - Autofahrer leicht verletzt
Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Heute gegen 08.35 Uhr kam es in Rockenhausen zur einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein beteiligter Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung K 13 - Kreuzwiese. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte ein 86-jähriger PKW Fahrer aus dem Donnersbergkreis von der Kreisstraße K 13 in das Industriegebiet Kreuzwiese nach links einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 51-jährigen Motorradfahrer (ebenfalls aus dem Donnersbergkreis). Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Biker schwerst- und der PKW Fahrer leicht verletzt wurden. Die unmittelbar nach dem Unfall eingetroffenen Rettungskräfte und der Notarzt des DRK, sowie die Rettungshubschrauberbesatzung des Christoph 66 versorgten die verletzten Unfallbeteiligten an der Unfallstelle. Trotz der schnellen Hilfe erlag der Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen an der Unfallstelle. Der PKW Fahrer wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Rockenhausen gewährleistete den Brandschutz an der Unfallstelle und unterstützte die Polizei bei der Absicherung der Unfallstelle. Die K 13 musste für die Rettungsmaßnahmen sowie die anschließende Unfallaufnahme bis ca. 13:10 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die B 48 bzw. die Kreuznacher Straße / An der Linde umgeleitet. Die Straßenmeisterei Rockenhausen richtete dazu eine Umleitung ein und reinigte anschließend die Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen. |dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

