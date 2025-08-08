PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Geschwindigkeitsrausch trotz Cannabisbeeinflussung - Kleinkraftrad mit 80 Sachen unterwegs

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Vormittag des 07.08.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Rockenhausen den 32-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades in Rockenhausen. Der Mann aus dem Donnersbergkreis führte das Kleinkraftrad (Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Bei der Kontrolle wurde zusätzlich eine Drogenbeeinflussung des Fahrers durch Cannabis festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss ich nun wegen eines Vergehens "Fahren ohne Fahrerlaubnis" und einer Verkehrsordnungswidrigkeit aufgrund der Drogenbeeinflussung verantworten. Im droht ein Führerscheinentzug. Darüber hinaus ist die Betriebserlaubnis des Rollers erloschen und das Fahrzeug wurde zur Erstellung eines Geschwindigkeitsgutachtens sichergestellt. Es erfolgen Meldungen an die Führerschein- und Zulassungsstelle.

Auch wenn der Konsum von Cannabis legalisiert wurde, stellt der Betrieb von Kraftfahrzeugen unter Betäubungsmitteleinfluss eine große Gefährdung dar und deshalb nicht zulässig. |dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2025 – 06:53

    POL-PIROK: Unfall mit Radfahrer

    Rockenhausen (ots) - Am 02.08.2025 gegen 08.00 Uhr ereignete sich auf der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Stadtmitte, der PKW befand sich hinter dem Fahrradfahrer. Aus Unachtsamkeit touchierte der 82-jähirge PKW-Fahrer das Hinterrad des 57-jährigen Radfahrers. Dieser stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. ...

    mehr
  • 02.08.2025 – 06:49

    POL-PIROK: PKW überschlägt sich

    Börrstadt (ots) - Am 02.08.2025 gegen 05.30 Uhr kam ein 22-jähriger Fahrer aus dem Bereich Kaiserslautern aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landstraße 401 bei Börrstadt von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich mehrfach und kam ca. 30 Meter neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der PKW-Fahrer wurde schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden. |schw. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise, die zur Aufklärung ...

    mehr
  • 02.08.2025 – 06:48

    POL-PIROK: Unfallflucht

    Lohnsfeld (ots) - Am 31.07.2025 gegen 14.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Lastkraftwagen beim Wenden einen Carport in der Höringer Straße in Lohnsfeld. Der LKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Am Carport entstand ein Schaden von ca 200 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren