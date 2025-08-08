Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Geschwindigkeitsrausch trotz Cannabisbeeinflussung - Kleinkraftrad mit 80 Sachen unterwegs

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Vormittag des 07.08.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Rockenhausen den 32-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades in Rockenhausen. Der Mann aus dem Donnersbergkreis führte das Kleinkraftrad (Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Bei der Kontrolle wurde zusätzlich eine Drogenbeeinflussung des Fahrers durch Cannabis festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss ich nun wegen eines Vergehens "Fahren ohne Fahrerlaubnis" und einer Verkehrsordnungswidrigkeit aufgrund der Drogenbeeinflussung verantworten. Im droht ein Führerscheinentzug. Darüber hinaus ist die Betriebserlaubnis des Rollers erloschen und das Fahrzeug wurde zur Erstellung eines Geschwindigkeitsgutachtens sichergestellt. Es erfolgen Meldungen an die Führerschein- und Zulassungsstelle.

Auch wenn der Konsum von Cannabis legalisiert wurde, stellt der Betrieb von Kraftfahrzeugen unter Betäubungsmitteleinfluss eine große Gefährdung dar und deshalb nicht zulässig. |dsi

