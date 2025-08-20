Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 32-Jährigen am Airport Weeze
Kleve - Weeze (ots)
Am Mittwochmittag, 20. August 2025, kontrollierte die Bundespolizei am Airport Weeze einen 32-jährigen Russen bei der Einreise aus Alicante. Die Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Hanau gesucht wird. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der Mann nach Eröffnung des Haftbefehls zum Haftantritt ins Gefängnis in Geldern gebracht.
