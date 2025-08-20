PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 32-Jährigen am Airport Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Mittwochmittag, 20. August 2025, kontrollierte die Bundespolizei am Airport Weeze einen 32-jährigen Russen bei der Einreise aus Alicante. Die Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls durch die Staatsanwaltschaft Hanau gesucht wird. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der Mann nach Eröffnung des Haftbefehls zum Haftantritt ins Gefängnis in Geldern gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

