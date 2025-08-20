Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesuchter wollte in Dortmund einreisen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am 19. August kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen den Flug aus Kutaissi (Georgien). Unter den Passagieren befand sich ein 38-Jähriger, nach dem die Staatsanwaltschaft fahndete.

Gegen 18:15 Uhr legte der georgische Staatsangehörige seinen Reisepass bei der Passkontrolle des Flugs aus Kutaissi am Flughafen Dortmund vor. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München fest und nahmen den Mann fest.

Er war wegen Diebstahls mit Waffen zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 116 Tagen verurteilt worden, die er durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 4.640 Euro abwenden konnte.

Der in Georgien wohnhafte Mann bezahlte die erforderliche Summe.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gestatteten die Beamten ihm die Einreise und er durfte seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell