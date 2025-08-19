Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten nach Flucht

Hagen (ots)

Am 18. August überprüften Einsatzkräfte am Hagener Hauptbahnhof einen deutschen Staatsangehörigen. Als die Beamten ihn zur Dienststelle mitnehmen wollten, flüchtete der Mann in Richtung Stadtgebiet. Doch die Beamten konnten ihn stellen und vollstreckten einen offenen Haftbefehl.

Gegen 18:00 Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hagen einen 24-Jährigen. Er machte zunächst unvollständige Angaben zu seiner Person, die dann in der Bundespolizeiwache festgestellt werden sollten. Kurz vor Erreichen der Wache flüchtete der Deutsche jedoch plötzlich. Mithilfe der Polizei Hagen fahndeten die Einsatzkräfte nach ihm und stellten ihn schließlich in einem Hinterhof im Stadtgebiet.

In der Bundespolizeiwache stand seine Identität anschließend zweifelsfrei fest. Die Beamten entdeckten zudem einen offenen Haftbefehl gegen den Emmericher und nahmen ihn daraufhin fest.

Das Amtsgericht Delbrück hatte nach dem 24-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit Fahren ohne Versicherungsschutz gefahndet.

Von einer ursprünglich verhängten Freiheitsstrafe von neun Monaten musste er nun noch 217 Tage verbüßen.

Nach Abschluss der Maßnahmen überstellten die Uniformierten den Gesuchten an die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell