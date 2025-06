POL-PDWIL: Rasenmäher gestohlen

Daun (ots) - Nach dem Besuch einer Feier auf dem Sportplatz Neichen stellte eine Frau am 15.06.2025 gegen 01:30 Uhr eine Sachbeschädigung an ihrem Pkw fest. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte den Lack auf der Beifahrerseite ihres geparkten Fahrzeugs. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

