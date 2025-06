POL-PDWIL: Oberehe-Stroheich - Einbruch in Wohnung

Bernkastel-Kues (ots) - Am 14.06.2025 konnte ein in Koblenz gestohlenes Kleinkraftrad in Bernkastel-Kues sichergestellt werden. Dieses war in einer Gasse am Karlsbader Platz (Im Kirchhof) im Ortsteil Bernkastel abgestellt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass das Kleinkraftrad dort seit dem Morgen des 12.05.2025 gestanden hat. Die ...

mehr