POL-PDNR: Unfallgeschädigter gesucht

Erpel, Parkplatz (ots)

Heute, 15.09.2025, beschädigte der Fahrzeugführer eines PKW einen neben ihm geparkten PKW auf dem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Erpel. Der Unfall wurde erst mit großem zeitlichen Verzug bei der Polizei angezeigt, sodass der beschädigte PKW bislang unbekannt ist. Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zum beschädigten PKW nimmt die Polizei Linz entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 15.09.2025 – 11:57

    POL-PDNR: Sprengung von Zigarettenautomat

    Betzdorf (ots) - In der Nacht von Sonntag, 14.09.2025, auf Montag, 15.09.2025, gegen 00:45 Uhr, wurde in der Hauptstraße 73 in Birken-Honigsessen ein Zigarettenautomat gesprengt. Der Zigarettenautomat wurde durch die Sprengung auseinandergerissen. Trümmerteile und Zigarettenschachteln verteilten sich im Umkreis von ca. 10 m um den Aufstellort. Eine Anwohnerin konnte zwei mit schwarzen Kapuzenpullis gekleidete Personen ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:36

    POL-PDNR: Geparkter PKW in Elgert beschädigt

    Dierdorf (ots) - In dem Zeitraum vom 13.09.2025, 22:00 Uhr - 14.09.2025, 02:15 Uhr, kam es vermutlich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht des Unfallverursachers. Der Mitteiler parkte seinen PKW in o.g. Zeitraum in der Pappelstraße in Dierdorf OT Elgert. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung an der rechen Fahrzeugseite sowie des rechten Außenspiegels fest. Ausweislich des Schadensbildes ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:35

    POL-PDNR: Geparkter PKW in Asbach beschädigt

    Asbach (ots) - Am 13.09.2025 kam es in der Zeit von 16:00 - 16:09 Uhr zu einer Beschädigung an einem geparkten PKW in der Hospitalstraße in Asbach. Das beschädigte Fahrzeug war zur Tatzeit in Höhe des Anwesens Hausnummer 5 abgestellt. Ausweislich des Schadensbildes wird derzeit davon ausgegangen, dass ein vorbeifahrendendes Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten PKW touchiert hat. Zeugen, die eine verdächtige ...

    mehr
