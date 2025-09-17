Ulm (ots) - Kurz vor 15.30 Uhr war der 61-Jährige mit seinem Mercedes samt Wohnwagenanhänger auf der B30 in Richtung Biberach unterwegs. Der Fahrer des Gespanns wollte zwischen den Anschlussstellen Laupheim Mitte und Laupheim-Süd auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er wohl einen Ford eines ...

mehr