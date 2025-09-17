PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Müll illegal entsorgt
Am Dienstag hinterließen Unbekannte ihren Unrat beim Klosterhof in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte den Müll um 11.45 Uhr. Drei graue Müllsäcke wurden auf dem Fußweg von der Mauergasse zum Klosterhof abgestellt. Der Polizeiposten Blaubeuren (Tel. 7344/9635-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht herauszufinden, wer den Unrat dort abgelagert hat.

++++ 1803780

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren