POL-UL: (UL) Blaubeuren - Müll illegal entsorgt
Am Dienstag hinterließen Unbekannte ihren Unrat beim Klosterhof in Blaubeuren.
Ulm (ots)
Ein Zeuge entdeckte den Müll um 11.45 Uhr. Drei graue Müllsäcke wurden auf dem Fußweg von der Mauergasse zum Klosterhof abgestellt. Der Polizeiposten Blaubeuren (Tel. 7344/9635-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht herauszufinden, wer den Unrat dort abgelagert hat.
