POL-UL: (BC) Achstetten/B30 - Fahrstreifen gewechselt

Am Dienstag verursachte ein Fahrer eines Wohnwagengespanns auf der B30 bei Laupheim einen Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 15.30 Uhr war der 61-Jährige mit seinem Mercedes samt Wohnwagenanhänger auf der B30 in Richtung Biberach unterwegs. Der Fahrer des Gespanns wollte zwischen den Anschlussstellen Laupheim Mitte und Laupheim-Süd auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er wohl einen Ford eines 27-Jährigen, der bereits auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war und an dem Gespann vorbeifahren wollte. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Ford und an dem Wohnwagen auf jeweils 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Auch die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++++1805269

