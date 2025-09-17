PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Stein gegen Fensterscheibe
Von Montag auf Dienstag warf ein Unbekannter ein Stein gegen ein Fenster.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden begab sich ein Unbekannter in die Brückenstraße. Dort warf er einen Stein gegen eine Fensterscheibe am dortigen Kindergarten. Die wurde beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

++++++++ 1802702 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

