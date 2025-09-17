POL-UL: (GP) Göppingen - Stein gegen Fensterscheibe
Von Montag auf Dienstag warf ein Unbekannter ein Stein gegen ein Fenster.
Ulm (ots)
In den Nachtstunden begab sich ein Unbekannter in die Brückenstraße. Dort warf er einen Stein gegen eine Fensterscheibe am dortigen Kindergarten. Die wurde beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.
