Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Dienstagnacht zu einem Brand bei Steinheim a. Albuch aus.

Gegen 23.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Mühlweg aus. Dort stand eine landwirtschaftlich genutzte Scheune in Flammen. In dem Gebäude befanden sich ein Bagger und mehrere landwirtschaftliche Anhänger. Zudem wurde dort Heu und Stroh gelagert. Die Feuerwehren aus Steinheim, Sontheim, Söhnstetten und Heidenheim waren mit rund 60 Einsatzkräften Personen Einsatz und löschten das Feuer. Da das Gebäude gegen 3 Uhr noch immer in Vollbrand stand und auch größtenteils zerstört war, wurden die Löschmaßnahmen eingestellt. Es erfolgte ein kontrolliertes Abbrennen, eine Ausbreitung der Flammen auf ein direkt angrenzendes Fahrsilo konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar, dürfte sich jedoch im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat nun die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

