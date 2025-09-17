Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt/A8 - Auffahrunfall

Drei Autos waren Dienstag bei einem Unfall auf der A8 beteiligt.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr fuhren die drei Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München. Auf Höhe Hohenstadt bremste der 30-jährige Fahrer eines BMW plötzlich stark ab. Der dahinter fahrende 78-jährige VW Fahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr dem BMW in das Heck. Hinter dem VW fuhr noch eine 30-Jährige und konnte ebenfalls nicht anhalten. Sie prallte dem VW in das Heck. An den drei Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von knapp 40.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt. Durch den Unfall kam es zu Behinderungen. Gegen 11.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

++++++++ 1802204 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell