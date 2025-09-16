PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Auto aufgebrochen und angezündet

Trier (ots)

Am Freitag, 12. September, gegen 4:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einen Mercedes-Benz älteren Baujahrs im Steinsweg in Trier-West ein. Das Auto parkte auf dem Parkplatz oberhalb des Kleingartenvereins. Im Anschluss zündete der bislang unbekannte Täter den PKW an, sodass dieser vollständig ausbrannte.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

