PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Wohnhaus in Trierweiler

Trierweiler (ots)

Zwischen Samstag, 13. September, 15 Uhr, und Montag, 15. September, 17:20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schulstraße in Trierweiler. Der oder die Täter durchsuchten das Anwesen und flüchteten über die Terrasse. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43990.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 11:31

    POL-PPTR: Einbruch in Cannabisclub

    Trier (ots) - Am Freitag, 12. September, gegen 4 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über den Hintereingang Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Cannabisclubs in der Zuckerbergstraße in Trier. Der oder die Täter flüchteten ohne etwas zu stehlen, möglicherweise nachdem sie einen Alarm auslösten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0561 983-43390. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 10:40

    POL-PPTR: Diebstahl aus Automaten

    Hermeskeil (ots) - Am Mittwoch, 10. September, gegen 4:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter in einem Waschpark in der Römerstraße die Tür zu einer Lagerhalle sowie mehrere Automaten auf. Der oder die Täter brachen auch weitere Automaten in unmittelbarere Nähe auf. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Jana Ernst Telefon: 0651 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren