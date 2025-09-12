Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Diebstahl aus Automaten

Hermeskeil (ots)

Am Mittwoch, 10. September, gegen 4:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter in einem Waschpark in der Römerstraße die Tür zu einer Lagerhalle sowie mehrere Automaten auf. Der oder die Täter brachen auch weitere Automaten in unmittelbarere Nähe auf.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

