PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Einbrüche in Trier

Trier (ots)

Zwischen Dienstag, 9. September, 21 Uhr, und Mittwoch, 10. September, 17:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln von Fenstern und Gartentoren Zutritt zu zwei Häusern in der Gottbillstraße, in denen sich mehrere Proberäume befinden. Der oder die Täter durchsuchten nahezu alle Räume. Ob und was gestohlen wurde, ist noch unklar.

Zwischen Mittwoch, 10. September, 17:10 Uhr, und Donnerstag, 11. September, 6:40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle und Büroräumen in der Straße Am Alten Flugplatz in Trier. Der oder die Täter dursuchten das Büro und entwendeten Bargeld und Werkzeug.

Am Donnerstag, 11. September, gegen 2:30 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter über ein Fenster im rückwärtigen Bereich Zutritt zu einer Tierarztpraxis in der Kayser-Schmetting-Straße in Trierweiler. Der Täter durchsuchte die Praxis und entwendete Bargeld.

Zeugen, die in einem dieser Fälle etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 15:10

    POL-PPTR: Kontrollstelle durchbrochen - Verfolgungsfahrt, Verkehrsunfall und Festnahme

    Steinebrück, Wittlich, Salmtal (ots) - Am Dienstagabend, 9. September, beabsichtigten Beamte der Bundespolizei gegen 22 Uhr ein Auto am Grenzübergang Steinebrück zu kontrollieren. Der Fahrer des französischen Peugeots entzog sich jedoch der geplanten Einreisekontrolle. Etwa 30 Minuten später, gegen 22:30 Uhr, stellten Kräfte der Autobahnpolizei des ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 08:30

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 38. KW

    Trier (ots) - An folgendem Standort misst die Polizei in der 38. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 15. September: B50, Longkamp; B51, Trier; B51, Konz; A602, Ruwer-Paulin Dienstag, 16. September: A602, Ruwer-Paulin; B51, Olzheim; A60, Winterspelt Mittwoch, 17. September: B49, Wasserbilligerbrück; Klausen; B50, Longkamp Donnerstag, 18. September: B51, ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 16:02

    POL-PPTR: Aktuelle Vollsperrung: B410 nach schwerem Verkehrsunfall gesperrt

    Gerolstein, Lissingen (ots) - Heute Nachmittag, gegen 15:10 Uhr, kam es auf der B410, kurz vor Lissingen zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die Strecke wird zwischen Büdesheim und Lissingen bis auf Weiteres voll gesperrt. Eine Umleitung wird derzeit eingerichtet. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren