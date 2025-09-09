PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Aktuelle Vollsperrung: B410 nach schwerem Verkehrsunfall gesperrt

Gerolstein, Lissingen (ots)

Heute Nachmittag, gegen 15:10 Uhr, kam es auf der B410, kurz vor Lissingen zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Die Strecke wird zwischen Büdesheim und Lissingen bis auf Weiteres voll gesperrt. Eine Umleitung wird derzeit eingerichtet. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team übernimmt die Verkehrsunfallaufnahme.

Bitte die Rettungswege freihalten und den Anweisungen der Rettungskräfte folge leisten!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

    POL-PPTR: Einbruch in Büroräume

    Trier (ots) - Am Sonntag, 7. September, zwischen 23 und 0 Uhr, warfen unbekannte Täter mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe eines Büros in der Thyrsusstraße ein und entwendeten Elektrogeräte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Jana Ernst Telefon: 0651 983-40022 E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de ...

    POL-PPTR: Tageswohnungseinbruch in der Olewiger Straße

    Trier (ots) - Am Sonntag, 7. September, zwischen 14 Uhr und 22:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch eine Kellertür im rückwärtigen Bereich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Olewiger Straße, in der Nähe des Amphitheaters. Der oder die Täter durchsuchten das Anwesen, entwendeten Wertgegenstände und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, ...

    POL-PPTR: Umgekippter Transporter auf der B50neu

    Zeltingen-Rachtig (ots) - Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 08:55 Uhr ereignete sich auf der B50neu zwischen dem Hochmoselübergang und der Anschlussstelle Platten in Fahrtrichtung Lüttich ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der betroffene Renault Trafic mit Anhänger aufgrund unsachgemäßer Beladung mit Aluminiumprofilen im Kurven- und Gefällebereich ins Schlingern, kippte auf die Seite und kam ...

