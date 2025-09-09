POL-PPTR: Einbruch in Büroräume
Trier (ots)
Am Sonntag, 7. September, zwischen 23 und 0 Uhr, warfen unbekannte Täter mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe eines Büros in der Thyrsusstraße ein und entwendeten Elektrogeräte.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden.
