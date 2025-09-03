POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 37. KW
Trier (ots)
An folgendem Standort misst die Polizei in der 37. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 8. September:
B51, Stadtkyll; B257, Irrel; B41, Hoppstädten-Weiersbach; K64, Kröv; A602, Ruwer-Paulin; L160, Niederwörresbach
Dienstag, 9. September:
L151, Longuich; L47, Osann-Monzel; B52, Hermeskeil; B49, Wasserbilligerbrück; L141, Sehlem; K133, Konz
Mittwoch, 10. September:
B51, Trier; L10, Kerpen; A1, Schweich; B327, Morbach
Donnerstag, 11. September:
B50, Longkamp; B327, Morbach; Bitburg; B257, Daun
Freitag, 12. September:
L54, Wengerohr; L13, Karlshausen; B50, Kommen; B49, Wasserbilligerbrück; B327, Hermeskeil
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell