Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 37. KW

Trier (ots)

An folgendem Standort misst die Polizei in der 37. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 8. September:

B51, Stadtkyll; B257, Irrel; B41, Hoppstädten-Weiersbach; K64, Kröv; A602, Ruwer-Paulin; L160, Niederwörresbach

Dienstag, 9. September:

L151, Longuich; L47, Osann-Monzel; B52, Hermeskeil; B49, Wasserbilligerbrück; L141, Sehlem; K133, Konz

Mittwoch, 10. September:

B51, Trier; L10, Kerpen; A1, Schweich; B327, Morbach

Donnerstag, 11. September:

B50, Longkamp; B327, Morbach; Bitburg; B257, Daun

Freitag, 12. September:

L54, Wengerohr; L13, Karlshausen; B50, Kommen; B49, Wasserbilligerbrück; B327, Hermeskeil

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

