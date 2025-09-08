Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Tageswohnungseinbruch in der Olewiger Straße

Trier (ots)

Am Sonntag, 7. September, zwischen 14 Uhr und 22:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch eine Kellertür im rückwärtigen Bereich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Olewiger Straße, in der Nähe des Amphitheaters. Der oder die Täter durchsuchten das Anwesen, entwendeten Wertgegenstände und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

