Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Umgekippter Transporter auf der B50neu

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 08:55 Uhr ereignete sich auf der B50neu zwischen dem Hochmoselübergang und der Anschlussstelle Platten in Fahrtrichtung Lüttich ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der betroffene Renault Trafic mit Anhänger aufgrund unsachgemäßer Beladung mit Aluminiumprofilen im Kurven- und Gefällebereich ins Schlingern, kippte auf die Seite und kam zwischen Stand- und rechtem Fahrstreifen zum Liegen.

Der Fahrzeugführer wurde geringfügig verletzt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 5000,- Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrbahn ist seit 10:50 Uhr wieder komplett freigegeben.

