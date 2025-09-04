PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Umgekippter Transporter auf der B50neu

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 08:55 Uhr ereignete sich auf der B50neu zwischen dem Hochmoselübergang und der Anschlussstelle Platten in Fahrtrichtung Lüttich ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der betroffene Renault Trafic mit Anhänger aufgrund unsachgemäßer Beladung mit Aluminiumprofilen im Kurven- und Gefällebereich ins Schlingern, kippte auf die Seite und kam zwischen Stand- und rechtem Fahrstreifen zum Liegen.

Der Fahrzeugführer wurde geringfügig verletzt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 5000,- Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrbahn ist seit 10:50 Uhr wieder komplett freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Schweich

Telefon: 06502 9165-0
E-Mail: pastschweich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 08:30

    POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 37. KW

    Trier (ots) - An folgendem Standort misst die Polizei in der 37. Kalenderwoche die Geschwindigkeit: Montag, 8. September: B51, Stadtkyll; B257, Irrel; B41, Hoppstädten-Weiersbach; K64, Kröv; A602, Ruwer-Paulin; L160, Niederwörresbach Dienstag, 9. September: L151, Longuich; L47, Osann-Monzel; B52, Hermeskeil; B49, Wasserbilligerbrück; L141, Sehlem; K133, Konz ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 09:00

    POL-PPTR: Einbruch in Wellen

    Wellen (ots) - Zwischen Donnerstag, 25. August, 10 Uhr, und Montag, 1. September, 13:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses in der Moselstraße in Wellen auf. Der oder die Täter durchsuchten das Haus und flüchteten schließlich durch das Einstiegsfenster. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 10:47

    POL-PPTR: Diebstahl aus grauem VW Golf

    Trier (ots) - Zwischen Donnerstag, 28. August, 22:30 Uhr, und Freitag, 29. August, 13 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines grauen VW Golf in der Pellinger Straße in Trier (Nähe Tierklinik) ein. Der oder die Täter entwendeten einen Geldbeutel und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren