POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 38. KW

Trier (ots) - Am Sonntag, 7. September, zwischen 14 Uhr und 22:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch eine Kellertür im rückwärtigen Bereich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Olewiger Straße, in der Nähe des Amphitheaters. Der oder die Täter durchsuchten das Anwesen, entwendeten Wertgegenstände und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, ...

mehr