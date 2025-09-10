PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 38. KW

Trier (ots)

An folgendem Standort misst die Polizei in der 38. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 15. September:

B50, Longkamp; B51, Trier; B51, Konz; A602, Ruwer-Paulin

Dienstag, 16. September:

A602, Ruwer-Paulin; B51, Olzheim; A60, Winterspelt

Mittwoch, 17. September:

B49, Wasserbilligerbrück; Klausen; B50, Longkamp

Donnerstag, 18. September:

B51, Stadtkyll; A64, Pfalzel

Freitag, 19. September:

B51, Masholder; B51, Bitburg; B50, Altrich

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

