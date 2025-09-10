POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen in der 38. KW
Trier (ots)
An folgendem Standort misst die Polizei in der 38. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 15. September:
B50, Longkamp; B51, Trier; B51, Konz; A602, Ruwer-Paulin
Dienstag, 16. September:
A602, Ruwer-Paulin; B51, Olzheim; A60, Winterspelt
Mittwoch, 17. September:
B49, Wasserbilligerbrück; Klausen; B50, Longkamp
Donnerstag, 18. September:
B51, Stadtkyll; A64, Pfalzel
Freitag, 19. September:
B51, Masholder; B51, Bitburg; B50, Altrich
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
