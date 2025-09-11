PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kontrollstelle durchbrochen - Verfolgungsfahrt, Verkehrsunfall und Festnahme

Steinebrück, Wittlich, Salmtal (ots)

Am Dienstagabend, 9. September, beabsichtigten Beamte der Bundespolizei gegen 22 Uhr ein Auto am Grenzübergang Steinebrück zu kontrollieren. Der Fahrer des französischen Peugeots entzog sich jedoch der geplanten Einreisekontrolle.

Etwa 30 Minuten später, gegen 22:30 Uhr, stellten Kräfte der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Trier das Fahrzeug in der Nähe des Autobahnkreuzes Wittlich fest. Im Rahmen der anschließenden Verfolgung missachtete der PKW-Fahrer die Anhaltezeichen und entzog sich der Kontrolle mit teilweise sehr hohen Geschwindigkeiten. Letztendlich stellten Polizeikräfte den Peugeot verunfallt und ohne Insassen in der Anschlussstelle Salmtal fest. Mit den Feuerwehren Salmtal und Hetzerath, einem Mantrailer-Hund sowie Wärmebilddrohnen wurde der Nahbereich vergeblich abgesucht.

Wie sich herausstellte, waren sowohl das Fahrzeug als auch die Kennzeichen gestohlen. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter.

Gestern, gegen 10 Uhr, konnten Polizeikräfte den flüchtigen 22-jährigen Tatverdächtigen nach umfangreichen Suchmaßnahmen und einem Zeugenhinweis im Bereich Salmtal vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige steht zudem unter Verdacht eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel mit sich geführt zu haben. Es wurden diverse Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Der Tatverdächtige wurde heute, am 10. September, dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier Haftbefehl erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Der 22-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

