POL-PPTR: Autoscheibe eingeschlagen
Trier (ots)
Zwischen Dienstag, 9. September, 2 Uhr, und Mittwoch, 10. September, 15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines grauen Ford Focus in der Thyrsusstraße in Trier ein. Es wurde anscheinend nichts gestohlen.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell