POL-PPTR: Autoscheibe eingeschlagen

Trier (ots)

Zwischen Dienstag, 9. September, 2 Uhr, und Mittwoch, 10. September, 15 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines grauen Ford Focus in der Thyrsusstraße in Trier ein. Es wurde anscheinend nichts gestohlen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

