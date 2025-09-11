Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Brand zerstört Anbauten einer Gartenlaube

Hannover (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen brannte in Hannover-Badenstedt eine Laube. Durch das Feuer wurden kleinere anbauten der Gartenlaube zerstört. Die Laube selbst blieb unversehrt. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Hund aus der Laube gerettet. Verletzt wurde niemand. Gegen 10:40 Uhr wurde die Regionsleitstelle Hannover durch Gartennachbarn der betroffenen Laube über den Notruf 112 über eine Rauchentwicklung aus einer Laube informiert. Als die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Kolonie Bornumer Holz eintrafen, bestätigte sich diese Meldung. Während der ersten Erkundung konnte ein Hund aus der Laube befreit und an den Eigentümer übergeben werden. Es brannten lediglich Anbauten, die Laube selbst war nicht betroffen. Durch zwei Einsatztrupps mit zwei Löschrohren wurde das Feuer schnell gelöscht. Da auch Vegetation am angrenzenden Bahndamm brannte, wurde kurzfristig die Geschwindigkeit vorbeifahrender Züge reduziert. Weite Anmarschwege innerhalb der Kolonie, sowie eine eingeschränkte Wasserversorgung führten zu einem umfangreichen Einsatz von Löschschläuchen. Bereits um 11:40 Uhr konnten "Feuer aus" gemeldet werden. Im Nachgang mussten noch Glutnester abgelöscht, und hierfür die Ziegeleindeckung des Daches vollständig entfernt werden. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache können seitens der Feuerwehr derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 7 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften bis gegen 12:30 Uhr im Einsatz.

