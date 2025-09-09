Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Kampfmittelbeseitigung in Hannover-Sahlkamp erfolgreich abgeschlossen

Hannover (ots)

Die in Hannover-Sahlkamp identifizierten Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg wurden erfolgreich gesprengt. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Üstra und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst waren tätig. Im Rahmen der Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp waren vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) 4 deutsche Flakgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert worden. Da die Granaten nicht transportiert werden konnten, mussten sie vor Ort gesprengt werden. Aus diesem Grund wurden in einem Evakuierungsbereich ca. 20 Personen aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Ab 17:45 Uhr wurden die vorbereiteten Maßnahmen aufgenommen. Gegen 18:45 Uhr konnten die Betroffenen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Betreuungsstelle in der städtischen Baumschule suchte insgesamt 1 Bürgerin auf. Im Einsatz waren insgesamt ca. 25 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Üstra und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen.

