FW Hannover: Garagenbrand in Hannover-Bemerode, Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Wohngebäude

Hannover (ots)

Am Montagabend brannte in Hannover Bemerode eine Garage. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr Hannover konnte eine Ausbreitung auf das angrenzende Wohngebäude verhindern. Verletzt wurde niemand.

Am Montagabend um 18:13 Uhr wurde der Regionsleitstelle ein Feuer in der Herzlaker Straße in Hannover Bemerode gemeldet. Umgehend wurde ein Löschzug, die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst an die gemeldete Adresse entsandt. Die ersten Einsatzkräfte stellten einen ausgedehnten Garagenbrand fest, welcher drohte, auf das Wohngebäude überzugreifen. Daher wurde die Alarmstufe erhöht und ein weiterer Löschzug zur Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr Hannover hatte die Bewohnerin bereits unverletzt das Gebäude verlassen, weitere Personen befanden sich nicht in dem Gebäude.

Die Brandbekämpfung wurde durch insgesamt drei Atemschutztrupps mit zwei Strahlrohren durchgeführt. Die Trupps wurden sowohl im inneren des Gebäudes, als auch von außen eingesetzt. So konnte eine weitere Ausbreitung auf das Wohngebäude verhindert werden. Ein weiterer Trupp öffnete über die Drehleiter das Dach der Garage und löschte gezielt Glutnester ab. Im Anschluss wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüfter entraucht.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss der Maßnahmen an die Polizei zur weiteren Ermittlung übergeben. Im Einsatz waren etwa 46 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr, der Ortsfeuerwehr Bemerode und des Rettungsdienstes mit sechzehn Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell