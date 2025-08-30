FW Hannover: Brand von Baumaterialien im Kattenbrookstrift im Neubaugebiet Kronsrode

Feuerwehr Hannover

Brand von Baumaterialien im Kattenbrookstrift im Neubaugebiet Kronsrode

Hannover (ots)

Die hannoverschen Brandschützer haben heute Nachmittag im Neubaugebiet Kronsrode den Brand von Baumaterialien gelöscht.

Gegen 15:00 Uhr wurde der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 3 der Berufsfeuerwehr Hannover und die zuständige Ortsfeuerwehr Bemerode zu einem gemeldeten brennenden Müllcontainer alarmiert. Da unklar war ob der Brand auf angrenzende Häuser übergreifen würde und es zusätzlich eine massive Rauchentwicklung gab, deren schwarze Rauchsäule bis weit über die Stadtgrenzen von Hannover sichtbar war, wurde ein weiterer Löschzug zur Einsatzstelle alarmiert.

Die ersteintreffenden Kräfte fanden in einem mit Bauzäunen abgesperrten Areal brennende Baumaterialien vor. Diese waren überwiegend aus Kunststoff, was die massive Rauchentwicklung begründet. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen führten schnell zum Erfolg, so dass der zweite zum Einsatzort alarmierte Löschzug nicht tätig werden musste und wieder einrücken konnte. Während der Nachlöscharbeiten wurden die Treppenräume der umliegenden Wohnhäuser auf Rauch kontrolliert.

Um 16:00 Uhr war der Einsatz für die hannoverschen Brandschützer beendet diese waren mit 34 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Brandursache und der Schadenshöhe können keine Aussagen getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

