Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Abschlussmeldung zum Turnhallenbrand in Hannover-Misburg

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Der Großbrand der Turnhalle der Grundschule Mühlenweg ist gelöscht. Nachdem Einsatzkräfte in der Nacht und bis in die späten Nachmittagsstunden des Freitags noch Glutnester freilegen und ablöschen mussten, konnte gegen 19:00 Uhr "Feuer aus" gemeldet werden.

Der Brand, der am Donnerstagabend in der Halle ausgebrochen war, wurde um 23:00 Uhr von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht. Bereits in der Nacht konnten die Warnmeldungen, welche aufgrund der massiven Rauchausbreitung über die Warn-Apps NINA und KATWARN veröffentlicht wurden, zurückgenommen werden. Die Feuerwehr geht davon aus, dass auch in den kommenden Tagen mit Geruchsbelästigungen im Bereich der Brandstelle zu rechnen ist.

Da große Teile des Gebäudes eingestürzt sind, gestalteten sich die Nachlöscharbeiten schwierig. Zur Unterstützung wurden daher Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) hinzugezogen. Um 18:42 Uhr konnte dann endgültig "Feuer aus" gemeldet und der Einsatz nach insgesamt 24 Stunden beendet werden. Die letzten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr konnten damit die Brandstelle verlassen. Zur Sicherheit wird die Feuerwehr Hannover in den kommenden Stunden regelmäßig das Brandobjekt im Rahmen von Brandnachschauen überprüfen.

Der Brand forderte insgesamt 207 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover und des Rettungsdienstes, welche sowohl an der Brandstelle selbst zum Einsatz kamen, als zeitgleich auch zur allgemeinen Sicherstellung von Brandschutz und Hilfeleistung im Gebiet des Landeshauptstadt Hannover. Darüber hinaus unterstützten am heutigen Freitag noch fünf Einsatzkräfte des THW die Arbeiten vor Ort. Zur Brandursache können weiterhin keine Angaben gemacht werden. Die Brandursachenermittler schätzen den Sachschaden auf fünf Millionen Euro.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell