Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß mit Verletzten

Olpe (ots)

An der Kreuzung "Koblenzer Straße/Dahler Straße" in Fahrtrichtung Olpe kollidierten am Mittwoch 18. Juni gegen 15.55 Uhr ein Auto und ein Leichtkraftrad. Wegen eines Rückstaus auf der Koblenzerstraße, entschied sich die 16-jährige Leichtkraftradfahrerin mit ihrer Sozia an den wartenden Autos vorbeizufahren. Ein 61-jähriger PKW-Fahrer in der Reihe der wartenden Autos scherte mit seinem Fahrzeug zum Wenden auf der Koblenzer Straße aus. Die Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen. Die Fahrerin des Leichtkraftrades und ihre Sozia verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei aktuell im mittleren vierstelligen Eurobereich ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße in beide Richtungen komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell