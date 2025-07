Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrügerische Handwerker gestellt

Weimar (ots)

Bereits am Donnerstagabend informierte ein älteres Ehepaar (71 und 73 Jahre) aus Klettbach die Weimarer Polizei, dass sie am Nachmittag "Besuch" von unehrlichen Handwerkern hatten. Drei Männer erschienen zuvor bei den Senioren und boten an, Reparaturen an deren Carport durchzuführen. Einer der Handwerker bot zunächst eine Dachsanierung zu einem moderaten Preis an. Währenddessen begannen die anderen beiden ohne Zustimmung der Eigentümer, das Dach des Carports abzudecken. Während des Abrisses stieg plötzlich der angebotene Preis der Arbeiten um ein Vielfaches. Durch das Auftreten der unseriösen Handwerker unter Druck gesetzt, unterschrieben die in dieser Situation hilflosen Senioren einen Vertrag für die eigentlich ungewollten Arbeiten. Die Handwerker verabschiedeten sich schließlich mit dem Versprechen, die begonnenen Arbeiten am Folgetag fortzuführen. Die Personen erschienen tatsächlich am Freitagmorgen wieder bei den Senioren. Womit sie nicht rechneten - sie wurden hier bereits von Beamten der PI Weimar erwartet. Aufgrund des vorliegenden Anfangsverdachtes des Wuchers sowie der Sachbeschädigung wurden die drei osteuropäischen Handwerker (34 bis 44 Jahre) zunächst zur Kontrolle zur PI Weimar verbracht und später wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

